Polizia di Stato, 203 allievi diventano "agenti in prova" e viene dedicata un'aula all'ispettore Raciti

Quella di giovedì è stata una mattinata particolarmente significativa ed emozionante per tutta la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda e per i suoi 203 frequentatori, a partire dalla cerimonia dell’alzabandiera, il primo atto con cui ha inizio quotidianamente la giornata formativa dei corsisti, che il 6 giugno i futuri agenti hanno condiviso con i loro familiari ed i bambini delle scuole elementari della città: nell’issare la bandiera italiana, hanno intonato, insieme, all’unisono l’inno nazionale.

A seguire, ha avuto inizio, sempre nel piazzale “Emanuela Loi”, la cerimonia per l'intitolazione di un’aula didattica all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, Medaglia d'Oro al Valor Civile, al quale i giovani allievi del 225° Corso hanno deciso di dedicare il loro percorso formativo: un momento emozionante condiviso con la signora Marisa Grasso, vedova di Raciti, che ha voluto regalare, per l’occasione, ai ragazzi una foto di Filippo quando prestava servizio al Reparto Mobile: immortalato proprio allo stadio, dove è tragicamente deceduto il 2 febbraio 2007, mentre indossava la divisa col sorriso e con orgoglio, come ha fatto fino all’ultimo momento della sua vita.

Alla signora Grasso, in due momenti commoventi, il questore Roberto Massucci ha consegnato la pergamena di intitolazione per conto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani; a seguire, gli allievi le hanno consegnato con fierezza la maglia rappresentativa del loro corso ed una targa.

«Con l'intitolazione di un'ulteriore aula all'Ispettore Capo Filippo Raciti, che morì in servizio durante degli scontri di ordine pubblico, allo stadio, con degli ultras del Catania, il 2 febbraio del 2007 - ha sottolineato il Direttore della Scuola Gianpaolo Trevisi - diventa ancora più significativo il "Percorso della Memoria" che insieme abbiamo fortemente voluto realizzare nel corso degli anni: è doveroso che i poliziotti di domani, passo dopo passo, da un’aula all’altra, trovino sempre una targa su cui sopra sia impresso il nome di chi è caduto in servizio, perché la nostra memoria è anche il nostro futuro!».

Al termine della prima cerimonia, i 203 frequentatori, visibilmente emozionati, hanno ricevuto i loro alamari, con il rito di consegna che suggella il momento di transizione da Allievi Agenti ad Agenti in Prova: nei sorrisi e nelle mani tremolanti dei nonni, genitori, fratelli e ragazzi e ragazze che con orgoglio li hanno apposti sulle loro divise, il simbolo del loro nuovo inizio.