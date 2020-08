Scuola di Polizia di Peschiera, allievi "in corsa" nella Maratona del Donatore

Così come avvenuto il 22 agosto scorso, anche ieri i frequentatori del 209esimo corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, distribuiti in tutte le scuole della Polizia di Stato d'Italia, hanno partecipato alla maratona del donatore «Vinciamo insieme», iniziativa fortemente voluta dal dipartimento della pubblica sicurezza e portata avanti con grande entusiasmo e partecipazione dall'associazione donatori volontari della Polizia di Stato.

La maratona del donatore 2020 è stata creata come evento che si concretizza con la donazione del sangue nella città dove si trovano le Scuole di Polizia. È stata immaginata una maratona virtuale, che accompagnerà le donazioni in un periodo dell'anno in cui il loro numero diminuisce sensibilmente. La maratona è partita il 22 agosto e terminerà a fine settembre e, pur non essendo una corsa, tutti riceveranno una pettorina da podista, con sopra il numero 1, perché tutti saranno, senza vincitori o perdenti, i "Numeri 1" di questo importante evento.

Anche la Scuola di Polizia di Peschiera del Garda, che grazie alla sezione locale dell'Avis ha nel corso degli anni formato e distribuito sul tutto il territorio nazionale centinaia di donatori, partecipa alla maratona del donatore. Ieri, una decina di giovani Allievi Agenti, aspiranti donatori, insieme ad altri Allievi della Scuola di Polizia di Brescia, sono stati accompagnati alla sede Avis della città bresciana, per essere sottoposti ai necessari esami che consentiranno loro di divenire donatori. E i prossimi sabati ci saranno ancora altri giovani aspiranti, tutti consapevoli dell'importanza del donare sangue.