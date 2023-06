Da Peschiera del Garda al Togo, la polizia dona i banchi di scuola per la missione "Cuori grandi"

Presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda, nell’ambito di un ampio programma di riammodernamento della struttura voluto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, qualche mese fa sono stati cambiati, fra le altre cose, anche i tavoli della mensa con le relative sedute, tavoli sui quali nel corso degli anni diverse centinaia di allievi avevano pranzato e cenato. Secondo quanto riferito dalla questura scaligera in una nota, conformemente a quanto previsto dalla normativa, dopo aver redatto i documenti e averli inviati agli uffici competenti, i tavoli sono stati dichiarati "fuori uso" e quindi pronti ad essere gettati e distrutti o donati.

Proprio pensando alla loro eventuale donazione, la Scuola di Polizia ha quindi preso contatti con l’associazione "Il Dono" di Lugagnano e la onlus "Cuori Grandi". I volontari dell’associazione, che hanno accolto con entusiasmo l’opportunità, con grande impegno e passione hanno praticamente fatto ritornare "nuovi" i tavoli, sistemando e lucidando tutto, bullone dopo bullone. Subito dopo sono stati caricati all’interno di un container e spediti in Togo ed ora sono arrivati a Amakpapé, che è un piccolo villaggio di circa 4 mila abitanti e in particolare nella Missione "Cuori Grandi".

«Sappiamo bene che la nostra è solo una goccia nel mare, - ha detto il direttore della Scuola di Polizia Trevisi - ma è pur sempre una goccia di un paese verso un altro paese che ha più sete di noi. I nostri tavoli sarebbero potuti finire in una discarica o magari sarebbero stati ricoperti dalla polvere in un angolo di qualche magazzino e invece grazie a degli splendidi volontari sono rinati e sono stati collocati in un’aula all’interno della quale verrà insegnato ai bambini del Togo come diventare grandi. Qualche carta e qualche sforzo in più hanno permesso di realizzare un piccolo miracolo. Ci hanno detto molte volte grazie, ma in realtà siamo noi che dobbiamo ringraziare tutti gli angeli senza ali dell’associazione. Tra poco arriveranno i nuovi allievi e non vedo l’ora di raccontargli che la nostra polizia di Stato è anche questo!».

Come viene ricordato nella nota della questura scaligera, la Missione Cuori Grandi è stata fondata nel 2012 da Maristella Bigogno, missionaria laica canossiana, il cui fratello Francesco è l’attuale presidente. Nel corso degli anni, sono stati costruiti due blocchi scolastici che ora ospitano 600 alunni della scuola materna, elementare e media. Sui terreni della Missione sono state costruite inoltre un’infermeria, una chiesa e 18 casette, dove vengono ospitate una decina di mamme bisognose con i propri bambini. Si possono trovare ulteriori informazioni sul sito: https://www.cuorigrandi.org.