Conferma delle iscrizioni e trasferimenti nelle scuole materne a Verona: come e quando effettuare la procedura

Dall’1 al 15 dicembre 2021 è possibile effettuare la conferma dell'iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 per i bambini che già frequentano le scuole dell'infanzia comunali, o la richiesta di trasferimento ad altra scuola comunale. La presentazione delle domande si dovrà effettuare esclusivamente on-line, sul sito del Comune di Verona alla pagina https://www.comune. verona.it/nqcontent.cfm?a_id= 77426.

Per presentare domanda è necessario ed indispensabile essere in possesso dello Spid. Per eventuali problemi con l'identità digitale è consigliato mettersi in contatto con l'Ufficio Iscrizioni Scuole dell'Infanzia Comunali prima del 15 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione della richiesta di conferma/trasferimento.

È stato attivato anche il Punto Telefonico Unico per i servizi educativi e dell’Istruzione, un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 che risponde alle principali domande relative alle richieste di chiarimento più frequenti. Il numero da contattare per ogni necessità o chiarimento 045 2212211.

La domanda per le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 alle Scuole dell’Infanzia Comunali, prevista per coloro che attualmente non risultano frequentanti, potrà invece essere presentata solo nel mese di gennaio 2022. Prossimamente saranno comunicate le date nelle quali si potrà presentare la domanda, così come tutte le informazioni sull’organizzazione della giornata Scuole Aperte.