Alla scuola d'infanzia di Peschiera tempo prolungato e trasporto gratuito, la sindaca Gaiulli: «Una risposta ai bisogni delle famiglie»

«?La scuola pubblica a Peschiera del Garda decide di fare di più per venire incontro alle famiglie, sempre più numerose, che ne hanno bisogno». Ne dà notizia direttamente il Comune gardesano in una nota, nella quale viene poi spiegato: «L’esigenza è quella di poter usufruire del tempo prolungato. Un servizio fornito fino a questo momento solo dalle realtà private (due quelle presenti sul territorio)».

D’ora in avanti, invece, anche la Scuola d’Infanzia di Broglie coprirà il pomeriggio con un turno aggiuntivo dalle 16 alle 18. Si tratta, a quanto si apprende, di un investimento voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Peschiera del Garda. Il servizio, viene poi spiegato, sarà reso possibile dalla presenza giornaliera di due operatori professionisti.

«Sempre più famiglie hanno la necessità di un aiuto di questo tipo. - ha spiegato la sindaca di Peschiera del Garda Orietta Gaiulli - Volevamo che anche la scuola pubblica potesse tendere una mano e abbiamo così deciso di investire in un servizio che prima non esisteva. Un servizio che sarà per tutte le famiglie a costo zero».

A quanto si apprende, il servizio è rivolto ai bambini residenti e sarà anche un’opportunità «per approfondire le loro conoscenze e divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante». A questa possibilità se ne aggiungono altre due, altrettanto importanti e sempre gratuite, ovvero «il servizio di trasporto per i residenti» e uno di «psicomotricità rivolto ai bambini che andrà così ad ampliare l’offerta formativa».

Per usufruire del tempo prolungato, il modulo di iscrizione (presente sul sito del Comune) dovrà essere obbligatoriamente consegnato all’Ufficio Scuola del Comune entro e non oltre il 26 maggio 2023. Il servizio verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti. Per ulteriori informazioni e per consegnare i moduli di iscrizione al servizio di tempo prolungato, si può contattare l’ufficio Scuola del Comune al numero 045 6444716 oppure scrivere una mail a: scuola@comune.peschieradelgarda.vr.it.