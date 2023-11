Scuole dell'infanzia a Verona: il Comune ha annunciato la finestra temporale per domande di iscrizione e trasferimento

Si apre la finestra temporale per il rinnovo delle iscrizioni per le famiglie con bimbi che frequentano le scuole dell'infanzia comunali di Verona. Secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, infatti, dall’1 al 15 dicembre sarà possibile presentare le domande di conferma iscrizione oppure la richiesta di trasferimento, entrambe intese per l’anno scolastico 2024/2025.

In base a quanto è stato spiegato, la domanda potrà essere effettuata esclusivamente online attraverso la pagina web dedicata sul sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali Spid. È attivo anche il Punto Telefonico Unico per i servizi educativi e dell’Istruzione, che dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 risponde alle principali domande relative alle richieste di chiarimento più frequenti. Il numero da contattare è lo 045 2212211.

Le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025 per bambini che ancora non frequentano le Scuole dell’Infanzia comunali, potranno invece essere presentate a partire da gennaio 2024. I termini e le modalità saranno comunicate per tempo, così come la possibilità di partecipare alla consueta giornata dedicata alle "Scuole Aperte".