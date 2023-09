Aspettando la nuova "De Gianfilippi" la scuola dell’infanzia di Bardolino trasloca alla primaria

In vista dell’abbattimento e della ricostruzione della nuova scuola dell’infanzia "De Gianfilippi" di Bardolino, col nuovo anno scolastico in partenza, il Comune gardesano fa sapere che i piccoli frequentanti entreranno nelle nuove aule ricavate nella vicina scuola primaria, sempre in via Dante Alighieri. Qui, in accordo con la dirigenza dell’istituto comprensivo "Falcone-Borsellino", durante l’estate sono stati eseguiti dal Comune i lavori di manutenzione straordinaria per adeguare la struttura e ottenere nuovi spazi. Secondo quanto spiegato in una nota, sono state allestite quattro sezioni per la scuola dell’infanzia, con annessi servizi igienici, e un nuovo spazio per il nido. È stata rifatta la cucina, dotata di un’area magazzino, disposto un ufficio per la segreteria e, in fondo al grande corridoio centrale, sono stati posizionati degli spogliatoi per le insegnanti. Le aule sono state fornite di impianto di condizionamento, ritinteggiate, pulite e arredate.

Dal Comune di Bardolino sottolineano inoltre che è stato costruito un ingresso dedicato per il nido e dotato di scivolo, in via Nievo, mentre gli spazi esterni sono stati ripensati per accogliere i più piccoli, a seconda delle varie fasce d’età. Nell’ala della scuola primaria, invece, sono state ricavate due nuove aule a destra dell’ingresso, in aggiunta alle esistenti. L’aggiustamento degli spazi comporterà lo spostamento di due classi quinte nell’antistante scuola secondaria di primo grado.

«La costruzione della nuova scuola dell’infanzia, che sostituirà l’attuale struttura degli anni Sessanta, ci ha spinto a trovare in tempi rapidi un’alternativa funzionale per i più piccoli durante il periodo dei lavori - ha spiegato il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini -. In accordo con le due scuole coinvolte, siamo intervenuti sull’edificio della primaria, che è stato rinnovato per accogliere gli alunni: è un cambiamento temporaneo, anticipato da tempo ai genitori, che ci permetterà di realizzare i lavori per dotare Bardolino di un vero e proprio polo scolastico nel cuore del centro storico».

I lavori, viene evidenziato nella nota del Comune di Bardolino, sono iniziati a metà giugno e si sono conclusi prima del suono della campanella del nuovo anno. «Il cantiere per dare ai bambini e alle insegnanti una struttura moderna e funzionale è andato avanti in maniera spedita durante l’estate, grazie alla collaborazione fra le imprese incaricate, gli uffici comunali e la dirigenza scolastica», ha aggiunto la vicesindaca Katia Lonardi.

«In accordo con il mondo scolastico, - ha ribadito l’assessora alla cultura e all’istruzione, Domenica Currò - il nuovo anno inizierà nel segno della continuità didattica: il trasloco sarà un’occasione per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di familiarizzare con gli spazi della primaria. Le quinte della primaria, invece, inizieranno a conoscere gli spazi della secondaria di primo grado, prendendo confidenza con la struttura che li accoglierà per i prossimi anni».