Puliscono cortile della scuola e scoprono bassorilievo di Berto Zampieri

Sono stati i bambini ad accorgersi che sotto la povere accumulata nel tempo c'era un potenziale artistico. E dal pulirlo a scoprire che si trattava di un bassorilievo di un noto artista veronese è stato un attimo.

È successo alle scuole primarie Provolo di Borgo Trento, dove gli studenti delle classi quarte e quinte da una decina di giorni si alternano per rendere il cortile più bello e accogliente. Lo fanno insieme agli Angeli del Bello, sempre presenti quando si tratta di promuovere il senso civico e il bene comune e che in questo caso collaborano con il Comune nel progetto "La mia bella scuola". Quasi 150 i bambini coinvolti nelle diverse attività, tra cui colorare tavoli e panche e ripulire un po' tutto il cortile, compreso il lungo blocco di pietra a ridosso della ringhiera. E la sorpresa è stata proprio il blocco, perché quella che finora era un'anonima lastra è in realtà un bassorilievo dell’artista veronese Berto Zampieri. Una scoperta confermata dalla firma dell'artista riportata in basso a sinistra.

Inutile dire con quale entusiasmo i bambini hanno reagito alla scoperta, che ora si vuole valorizzare. Un impegno preso dall'assessora alle politiche educative Elisa La Paglia e dalla presidente della circoscrizione Elisa Dalle Pezze, che stamattina hanno incontrato bambini e insegnanti che hanno preso parte al progetto. Presenti, inoltre, l'insegnante Francesca Fagnani, responsabile del progetto per la scuola Provolo, i rappresentanti degli Angeli del Bello e i consiglieri della seconda circoscrizione Alberto Rizzati e Gabriele Recchia.

«Non solo avete reso la vostra scuola più bella per voi e per i bambini che verranno dopo, ma avete anche contribuito a mettere in luce un’opera di valore presente in cortile - ha detto La Paglia - Ora vedremo come valorizzarla al meglio per farla conoscere alla cittadinanza e al quartiere. Il senso di questo progetto è quello di insegnare ai bambini a rispettare i luoghi in cui vivono e a prendersene cura. Questa scuola in particolare ha degli spazi esterni davvero ampi e belli, stiamo lavorando per aprirli al quartiere».