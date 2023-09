Scontrini con l'effige di Mussolini. «Non cambio ideali. Critiche non ci toccano»

Quasi fuori tempo massimo, nell'estate in cui il tormentone musicale è stato Italodisco dei The Kolors ed il tormentone polemico è stato quello degli scontrini, anche nel Veronese uno scontrino ha fatto discutere e non per i sovrapprezzi.

Sono gli scontrini del Bar Armando di Cerea ad aver scatenato indignazione. Un'indignazione non nuova, perché anche in passato sugli scontrini di questo bar era stato stampato il volto di Benito Mussolini. Ma ora, l'effige appare su tutti i documenti fiscali stampati dalla cassa. «So benissimo - ha dichiarato a Today la titolare Maristella Finezzo - che ai comunisti dà fastidio che ci sia Mussolini sugli scontrini, ma più loro si scandalizzano e dicono di toglierlo, più io sono convinta che debba rimanere. Io non cambio i miei ideali. Le critiche non ci toccano minimamente».

Al momento, non sono stati presi provvedimenti amministrativi o penali contro il Bar Armando, un segnale di indifferenza secondo l'opinione di Giacomo Segantini dell'Anpi di Legnago e del Basso Veronese. «Bar e locali che esibiscono effigi del duce esistono da decenni e aumentano vista l’impunità che ebbero al loro sorgere - ha commentato Segantini - Doveva essere fatta all’inizio un'azione repressiva. Farla ora appare tardivo, dispendioso e controproducente. Ben gravi problemi ci sono ora e con questa scusa chi vuole se ne approfitta. L'Anpi di Legnago ha offerto al pubblico locale decine di incontri organizzati per portare sul territorio esperti della materia storica che comprende praticamente tutto il secolo scorso dalle origini del fascismo, alla guerra di liberazione, alla strategia della tensione. Vogliamo togliere dalla dimenticanza e dalla strumentalizzazione la nostra storia, contribuire a rendere i cittadini consapevoli del recente passato al di là delle vulgate di comodo tanto diffuse da falsi storici. Dispiace però poi che a fronte di tanto nostro impegno diligente e scrupoloso si dia spazio a un'esercente che probabilmente al di là della fede politica usa l’effige del duce come marketing per attrarre clientela nel suo esercizio».