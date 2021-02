Due labrador scomparsi a Grezzana, settimane di ricerche senza esito

Risultano scomparsi dal 14 gennaio scorso e purtroppo non sono ancora stati ritrovati i due labrador di cui si sono perse le tracce a Grezzana. Si chiamano Tek e Lucky e sono padre e figlio. Il più grande è di color nero e ha nove anni, mentre il più piccolo è di 17 mesi ed ha un colore simile al miele. Sono entrambi vaccinati, sani e con il microchip.

Sono quasi tre settimane che un gruppo sempre più folto di volontari si sta impegnando anche con l'utilizzo di droni nella ricerca dei due cani, scomparsi in una zona boscosa dalle parti di Romagnano, ma che sarebbero stati avvistati pochi giorni fa a Progno di Illasi. Le segnalazioni, però, sono tante e non tutte possono essere esatte. Per questo, i proprietari dei due animali chiedono di scattare delle foto dei cani avvistati, così da poter evitare falsi allarmi.

Nel caso di un avvistamento, i consigli sono di non alzare la voce per chiamare i due cani e di usare del cibo per farli avvicinare e per trattenerli. I numeri di telefono da contattare per inviare foto e segnalazioni sono il 347.7378950 (Luca) e il 349-4160266 (Riccardo).