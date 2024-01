In un anno spesi dai veronesi 3,2 milioni di euro in scommesse virtuali

La provincia di Verona è terza in tutto il Veneto per quantità di spesa in scommesse virtuali nelle agenzie autorizzate. Spesa che nel 2023 ha portato vincite in un rapporto di circa uno a sei. Ciò significa che, più o meno, per ogni euro scommesso ne sono stati vinti sei. Questo è quanto dicono i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elaborati dall'agenzia Agimeg.

Dati che, a livello nazionale, dicono che gli scommettitori hanno speso nelle agenzie per le scommesse virtuali 415,7 milioni di euro l'anno scorso. E sono state portate a casa vincite per 2,45 miliardi euro.

Agimeg riporta che Napoli è stata la provincia con la spesa più alta: 68,9 milioni di euro. Segue Roma con 28,8 milioni di spesa effettiva. E chiude il podio Milano con 23,4 milioni di euro.

In Veneto, la provincia in cui si è speso di più in scommesse virtuale è Vicenza con oltre 3,5 milioni di euro. Ma la provincia berica è anche quella con le vincite più ricche. Infatti, la somma del denaro vinto in questa fetta di mercato nel Vicentino supera i 23 milioni di euro. Al secondo posto c'è Venezia con 3,4 milioni di euro scommessi in un anno e circa 18,6 milioni di euro vinti. E terza in questa classifica stilata da Agimeg c'è la provincia di Verona, dove nel 2023 sono stati spesi poco più di 3,2 milioni di euro in scommesse virtuali in agenzia e dove sono stati vinti 18 milioni di euro.