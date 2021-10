Personale di bordo di Trenord in sciopero: disagi anche a Verona

È iniziato alle ore 3 di domenica 24 e proseguirà fino alle ore 2 di lunedì 25 ottobre, lo sciopero indetto dal personale di bordo dei treni della società Trenord. L'azienda dunque, tramite il proprio sito, informa che sono possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria (esclusa la lunga percorrenza). Il servizio regionale, suburbano ed il servizio aeroportuale potranno dunque subire variazioni e/o cancellazioni.

Disagi anche per chi intendeva mettersi viaggio dalla stazione di Verona Porta Nuova. Poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.