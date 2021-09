Sciopero dei lavoratori di Trenord, collegamenti ridotti tra Verona e Milano

Diverse corse in partenza o in arrivo dal capoluogo e dal territorio lombardo sono stati cancellati e molti viaggiatori si sono accumulati vicino ai binari in attesa di un treno che li portasse a destinazione

Ha creato disagi anche a Verona lo sciopero indetto per oggi, 5 settembre, dai lavoratori di Trenord, società che opera nel settore del trasporto ferroviario in Lombardia. L'agitazione è stata proclamata dalle sigle Rsu 1A Pdm e Rsu 1B Pdb, è scattata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani.

Sono stati soprattutto i collegamenti con Milano quelli che nella principale stazione scaligera hanno maggiormente risentito della protesta, la quale «essendo stata proclamata in una giornata festiva, non prevede fasce orarie di garanzia e treni garantiti», come spiegato dalla stessa Trenord.

Diversi i treni in partenza o in arrivo da Milano che sono stati cancellati e sono stati tanti i viaggiatori che si sono accumulati vicino ai binari in attesa di poter trovare una corsa che li portasse a destinazione. Per Milano Centrale, ad esempio, sono stati cancellati i treni delle 18.16, 18.45 e delle 20.45. Ma risulta cancellato anche il treno per Lecco delle 19.23.