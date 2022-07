Sciopero dei treni in Trentino e Alto Adige, previsti disagi sulla Verona-Brennero

Dalle 2 della notte di domenica 24 all'1 di notte di lunedì 25 luglio, macchinisti e capitreno di Trenitalia in Trentino e in Alto Adige scioperano. Una protesta indetta a livello regionale, ma che potrebbe avere ripercussioni sulle tratte che uniscono Verona alle province di Trento e Bolzano. Infatti, i principali disagi legati a ritardi o a soppressioni di corse vengono annunciate sulla linea Brennero-Verona, oltre che sulla Bolzano-Merano, sulla Fortezza-S.Candido e sulla linea Valsugana.

I sindacati che hanno aderito allo sciopero sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast, Adgb e Orsa, i quali lamentano una carenza di organico e problemi organizzativi. «La nostra analisi - hanno spiegato i rappresentanti sindacali a Trento Today - non si è mai limitata solo alle fuoriuscite per i pensionamenti, ma ad un quadro più ampio che è necessario considerare. Le soluzioni proposte da Trenitalia non risolvono le criticità nel breve periodo e mancano allo stato attuale impegni precisi e dettagliati per il futuro. Per questa ragione, pur comprendendo il disagio che potrà avere l'utenza in questa fase, non ci sono alternative allo sciopero».

Trenitalia assicura comunque i servizi minimi di trasporto nell'intera giornata di sciopero, ma visto che si potrebbero verificare variazioni non prevedibili è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni. Inoltre, i treni che si troveranno in viaggio a sciopero iniziato arriveranno alla destinazione finale solo se essa è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale. Altrimenti, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.