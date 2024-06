Sciopero personale Rfi, possibili cancellazioni o variazioni dei treni

Anche Verona rientra tra le città interessate dallo sciopero nazionale dei lavoratori della manutenzione ferroviaria. La protesta di 24 ore potrà dunque creare disagi alla circolazione dei treni a partire da questa sera, 3 giugno.

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Fisi trasporti, Cub trasporti, Cobas lavoro privato e Usb Lavoro privato e coinvolge il personale di Rfi (Rete ferroviaria italiana) addetto alla circolazione ferroviaria. L'astensione dal lavoro dei dipendenti potrà creare cancellazioni o variazioni dei treni a Verona dalle 21 di oggi fino alle 20.59 di domani. Sono comunque previste delle fasce orarie di garanzia. Per i treni regionali, ad esempio, il servizio è assicurato dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Ma la protesta, in altre zone d'Italia, è iniziata già questa mattina. In Abruzzo, lo sciopero degli addetti alla circolazione ferroviaria in regione è partito alle 9 e si concluderà alle 17. Protesta di 8 ore, fino alle 17 di questo pomeriggio, anche in Friuli-Venezia Giulia e nelle città di Torino, Bologna, Ancona, Firenze e Foligno. La protesta sarà di 8 ore ma partirà alle 21 di questa sera in Trentino-Alto Adige.