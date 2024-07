Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico, le corse non garantite di Atv

È stato indetto per domani pomeriggio, 18 luglio, lo sciopero nazionale di 4 ore del trasporto pubblico locale. Una protesta che punta a sbloccare la trattativa sul rinnovo del contratto collettino nazionale dei lavoratori.

Lo sciopero è stato organizzato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl e non permettera ad Atv di garantire in modo completo il servizio di trasporto pubblico nel Veronese. Le corse extraurbane a rischio sono quelle che partono dai capolinea tra le 17.16 e le 21.14. Mentre quelle urbane (comprese quelle con prolungamenti extraurbani) interessate dallo sciopero sono quelle in partenza dai capolinea tra le 17.30 e le 21.30. Potrebbero, inoltre, non essere garantiti i servizi alle biglietterie nelle ultime quattro ore di turno.

Saranno invece garantite le corse extraurbane fino alle 17.15 e quelle che partono dopo le 21.15. E le corse urbane garantite domani sono quelle con partenza prima delle 17.29 e dopo le 21.31. Sempre garantiti anche il bus navetta che collegata la stazione di Verona Porta Nuova con l'aeroporto Catullo, la navetta del santuario della Madonna della Corona ed i servizi conto terzi.

«La trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e internavigatori del trasporto pubblico locale aveva avuto un tempestivo avvio ma si è interrotta a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle associazioni datoriali - ha spiegato Stefano Ferrari, segratario di Faisa Cisal per Verona e il Veneto - Al tentativo di mantenere aperto il confronto con spirito propositivo e mai strumentale, non è corrisposto da parte di Asstra, Agens ed Anav alcun riscontro positivo. Al contrario, le controparti hanno avuto posizioni inaccettabili ed opposte rispetto alle legittime rivendicazioni sindacali promosse a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Alla ricerca di soluzioni condivise su temi quali il deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, la conseguente e strutturale carenza negli organici aziendali e gli episodi di aggressioni fisiche e verbali, le associazioni datoriali hanno risposto ancorandosi alle proprie posizioni, volte esclusivamente alla massimizzazione della produttività, attraverso proposte provocatorie tese all’aumento dei carichi di lavoro e alla ulteriore compressione delle condizioni lavorative, senza alcun riguardo alle legittime esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ai temi relativi alla salute e sicurezza delle lavoratrici dei lavoratori. Tali inconciliabili prospettive ci hanno portato a dichiarare lo sciopero di 4 ore per domani».