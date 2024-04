Sciopero dei trasporti giovedì pomeriggio, i servizi garantiti da Atv

I sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti hanno indetto uno sciopero nazionale nei trasporti per il pomeriggio di giovedì 11 aprile. La protesta sarà di quattro ore e Atv non sarà in grado di garantire il trasporto pubblico locale.

Nel servizio extraurbano, ci potranno essere disagi per le corse in partenza dai capolinea dalle 17.44 alle 21.44 Nel servizio urbano, corse non garantite tra le 18 e le 22. E potrebbe non essere del tutto garantita anche l'operatività delle biglietterie.

Garantite le corse extraurbane in partenza fino alle 17.44 e dopo le 21.45 e le corse urbane fino alle 17.59 e dopo le 22. E garantiti anche la navetta che collega la stazione di Verona Porta Nuova all'aeroporto Catullo, tutti servizi conto terzi come le corse scolastiche o gli autobus sostitutivi dei treni, e la navetta del Santuario della Madonna della Corona.