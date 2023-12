Terziario, commercio e turismo in sciopero. Fermi anche i driver Brt

Quella di domani, 22 dicembre, sarà una giornata di sciopero per i lavoratori del terziario, del commercio e del turismo di tutta Italia. La protesta è stata indetta dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per ottenere condizioni migliori all'interno dei contratti da rinnovare.

Nel settore terziario, si fermeranno i dipendenti dei settori della distribuzione, mentre nel commercio e nel turismo saranno interessato i pubblici esercizi, gli alberghi, la ristorazione, le agenzie di viaggio e le aziende termali. Realtà che nel Veronese rigurdano circa 100mila lavoratori e lavoratrici.

Saranno due i pullman organizzati dalla Filcams Cgil Verona che domani mattina partiranno in direzione di Milano per partecipare allo sciopero nazionale. «Si tratta di una lotta per la dignità del lavoro - ha precisato Graziella Belligoli, segretaria generale Filcams Cgil Verona - I tavoli di contrattazione sono saltati nel momento in cui da parte datoriale, oltre a non riconoscere incrementi retributivi in linea con l’andamento inflazionistico, sono stati messi in discussione anche istituti contrattuali consolidati quali la quattordicesima mensilità, i permessi retribuiti e gli scatti di anzianità. Questo a distanza di tre anni dalle scadenza dei contratti e con fatturati in crescita».

Da parte sua, Confesercenti ha replicato alla protesta ribadendo di non aver mai posto pregiudiziali e chiedendo un confronto complessivo su tutto il corpo del contratto nazionale del lavoro per inserire correttivi aventi come obiettivo la crescita della produttività, nonché l’innovazione di alcuni istituti ritenuti obsoleti. «Consapevoli che l'andamento dei consumi è strettamente legato al potere d'acquisto delle famiglie e che i salari sono stati già fortemente penalizzati prima dall'impennata dell'energia e poi dall'inflazione, ci troviamo nell'attuale impossibilità di una concordata soluzione contrattuale viste le richieste dei sindacati che metterebbero in ginocchio i datori di lavoro - ha commentato Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti Veneto - Ribadiamo la disponibilità al confronto immediato, ma sarebbe stato utile un intervento del Governo mirato alla decontribuzione degli aumenti previsti dal rinnovo del contratto e al taglio del cuneo fiscale soprattutto per i lavoratori».

E allo sciopero di domani si aggiungerà anche quello dei corrieri Brt del Veneto dalla mezzanotte di venerdì alla mezzanotte di sabato. A Verona, nell'hub di San Giovanni Lupatoto, domani si terrà un presidio in presenza dalle 8 alle 11.

La mobilitazione è rivolta a contrastare la decisione aziendale di escludere i driver del Veneto e del Friuli Venezia Giulia dal premio natalizio (650 euro massimo, legato alla presenza effettiva), motivata dal fatto che la contrattazione regionale di secondo livello prevede già alcune maggiorazioni non presenti in altri contesti territoriali. «Si tratta evidentemente di una posizione debole e insostenibile, che non fa altro che avvelenare ulteriormente il clima aziendale già caldo a causa del commissariamento in atto - hanno fatto sapere da Filt Cgil Verona - Il premio natalizio viene creato proprio per riconoscere il picco di lavoro durante le festività. Ma questo è soltanto uno dei tanti paradossi della multinazionale che è finita sotto i riflettori della magistratura per sospetta intermediazione di manodopera. Gli unici dipendenti diretti dell’azienda risultano essere gli impiegati amministrativi che lavorano negli uffici. I magazzinieri sono in appalto, mentre i driver sono assunti da una serie di società (una novantina soltanto nel Veronese) spesso sconosciute agli stessi lavoratori e lavoratrici. Anche per questa ragione è difficile ottenere informazioni precise sulla consistenza degli organici. Stimiamo che su Verona lavorino circa 200 driver, più di 100 magazzinieri e poco meno di 100 amministrativi».