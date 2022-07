Sciopero dei tassisti a Verona. Presidi in Piazza Bra e nei parcheggi degli ospedali

Anche i tassisti aderenti a Confcommercio Verona partecipano allo sciopero indetto domani, 5 luglio, per protestare contro il Ddl Concorrenza. Nel disegno di legge, secondo il tassisti veronesi, sono presenti degli indirizzi tesi a deregolamentare il loro settore.

Il servizio taxi non sarà attivo dalle 8 alle 19 di domani. Verranno però garantiti i servizi di prima necessità come il trasporto di disabili, anziani e persone con difficoltà di deambulazione da e per ospedali, medici di base, operatori sanitari e i servizi strategici per le Ferrovie di Stato. E per sensibilizzare i cittadini, ci saranno dei presidi nei parcheggi di Piazza Bra e degli ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma.

I tassisti chiedono «interventi specifici per una maggiore integrazione del taxi come servizio di trasporto pubblico - riporta Confcommercio Verona - il mantenimento delle competenze delle Regioni nella gestione del trasporto pubblico locale non di linea; la regolamentazione delle piattaforme web per l'offerta del servizio e l'attuazione dei decreti di riforma nati per migliorare il servizio a salvaguardia da una concorrenza selvaggia».

Concorrenza fatta dalle vetture a noleggio con conducente (Ncc) che invece si schierano per l'approvazione del Ddl e criticano la protesta dei tassisti. «Temono che l'articolo 10 del Ddl Concorrenza possa portare alla liberazione dei servizi pubblici non di linea - spiegano le associazioni degli Ncc riferendosi ai tassisti - In realtà neanche noi vogliamo la liberalizzazione e l'articolo in questione è relativo ad una delega del Governo sulla materia della concorrenza. I taxi protestano ma chi ci rimette sono turisti e cittadini».