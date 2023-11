Sciopero studentesco: «In piazza per rivendicare spazi e chiedere pace»

Si terrà venerdì prossimo, 17 novembre, come lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil, ma sarà un altro tipo di sciopero. L'Unione degli studenti universitari di Verona (Udu Verona) ha indetto uno sciopero studentesco insieme alla Rete degli studenti medi di Verona. La protesta si terrà in occasione della giornata internazionale dello studente e avrà inizio alle 9 in Piazza Cittadella con un corteo che si concluderà in un'assemblea pubblica.

«Diritto allo studio precario, insufficienti investimenti nell'istruzione e nel benessere psicologico degli studenti, mancanza di spazi fisici e di discussione, unitamente alla necessità di un impegno reale per la pace, ci portano a dichiarare uno sciopero studentesco», ha dichiarato Zoe Zevio della Rete degli studenti medi di Verona. «Ribadiamo la nostra condizione precaria di studenti in una situazione geopolitica drammatica. Per questo, l'impegno delle istituzioni nella pace è più che essenziale - ha aggiunto Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona - Abbiamo presentato una mozione al senato accademico chiedendo la condanna da parte dell'università di Verona dei continui bombardamenti e oppressioni sulla popolazione palestinese oltre a una presa di posizione per il cessate il fuoco e azioni concrete, come borse di studio e corridoi umanitari, per gli studenti palestinesi e delle zone colpite».

Inoltro, il 20 novembre alle 18, in aula SMT11 di Santa Marta, Udu Verona ha voluto organizzare un approfondimento storico con il docente di storia contemporanea Giovanni Bernardini dal titolo "Comprendere il passato per leggere il futuro".

«È essenziale creare un ambiente accademico critico e consapevole, fornendo chiavi di lettura e formazione - ha concluso Bergamin - Vogliamo sottolineare l'importanza di incoraggiare e promuovere iniziative e azioni concrete che favoriscano la pace, la cooperazione internazionale e la risoluzione diplomatica come valori fondamentali della nostra istituzione accademica».