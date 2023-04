«No al cambio di contratto», sciopero allo stabilimento Spreafico di Povegliano

È cominciato alle 7 di questa mattina, 6 aprile, e proseguirà per tutta la giornata, lo sciopero delle lavoratrici in appalto dello stabilimento Spreafico di Povegliano Veronese.

La vertenza, ha spiegato Cgil Verona, riguarda un cambio appalto nell'ambito del quale la nuova cooperativa entrante (San Martino Service di Piacenza) vorrebbe cambiare la tipologia di contratto, da quello per ortofrutticoli-agrumari a quello multiservizi. Una variazione per circa 35 lavoratrici e lavoratori di linea e del magazzino, funzioni che appunto sono state in gran parte esternalizzate.

Secondo il sindacato, il nuovo contratto non sarebbe coerente con il lavoro svolto. Lavoro che consiste nella cernita della frutta all'interno di un'azienda che si occupa di frutti di bosco e frutta secca. «La trasformazione contrattuale darebbe poi luogo ad un taglio in busta paga e a un considerevole aumento, non contrattato, della flessibilità», ha aggiunto Cgil Verona.

Lo stabilimento interessato dallo sciopero non è uno dei più grandi del gruppo, ma si distingue per la tipologia di lavorazione molto delicata dei frutti di bosco. In tutto, impiega una cinquantina di lavoratori e lavoratrici di cui soltanto una quindicina alle dirette dipendente di Spreafico. «Il frequente avvicendarsi dei cambi appalto, ben 4 cooperative soltanto negli ultimi due anni e mezzo, è da tempo oggetto di trattative sindacali con la società titolare - ha concluso Cgil Verona - Le cause sono individuate nella scarsa marginalità riconosciuta alle cooperative in appalto. E la pretesa di scaricare sulle lavoratrici i problemi di marginalità delle imprese è per noi irricevibile. Attendiamo chiarimenti».