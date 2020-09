Asili nido e scuole dell'infanzia, sciopero nazionale del personale venerdì

Domani, 25 settembre, è in programma lo sciopero nazionale del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Per tutta la giornata, dunque, potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento delle attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo sciopero è stato proclamato dall'associazione sindacale di base Usb e riguarda tutto il personale educativo e scolastico a tempo determinato e indeterminato dei nidi e delle scuole dell'infanzia.