Sindacati vincono braccio di ferro con Codess Sociale, sciopero revocato

Sciopero revocato e stato di agitazione sospeso da parte dei lavoratori di Codess Sociale, la cooperativa con sede anche a San Martino Buon Albergo nel Veronese.

All'inizio di questo mese di marzo, i sindacati Fp Cgil, Fp e Fisascat Cisl, Fpl Uil e Uiltucs del Veneto avevano attivato una mobilitazione del personale della cooperativa sociale. Il motivo principale era stata la decisione di Codess di posticipare a dicembre il pagamento dei primi tre giorni di malattia dei dipendenti, invece di retribuirli regolarmente nel mese di competenza. L'azione era stata giudicata illegittima dai sindacati e la cooperativa l'aveva sospesa. I rappresentanti dei lavoratori volevano però la garanzia che Codess Sociale ritirasse definitivamente il provvedimento. Garanzia che è stata fornita ieri, in un incontro in prefettura, alla vigilia del giorno in cui i lavoratori di Codess avrebbero scioperato. La cooperativa si è anche detta disponibile a pagare quanto dovuto ai lavoratori dal mese di gennaio. «E abbiamo ottenuto l'impegno di Codess che tale pagamentoavvenisse con il primo cedolino utile, che sarà quello di aprile», hanno spiegato i sindacalisti Stefano Bagnara, Alessandro Peruzzi, Giovanni Battista Comiati, Federica Bonaldo e Fernando Bernalda.

L'obiettivo delle sigle sindacali regionali è stato quindi raggiunto e lo sciopero oggi non c'è stato. Ma l'intesa trovata ieri con Codess Sociale è andata anche oltre. «Abbiamo concordato l'apertura immediata del tavolo di trattativa regionale per affrontare da subito le tematiche che sono state poste dai lavorati - hanno concluso Bagnara, Peruzzi, Comiati, Bonaldo e Bernalda - E in assenza di risultati concreti nei tavoli di trattativa siamo pronti a riprendere la vertenza con le iniziative che riterremo più opportune. Intanto, abbiamo dimostrato che la lotta paga e che insieme siamo capaci di incidere e anche di far retrocedere la cooperativa».