«Lavoratori sfruttati in condizioni gravose», sciopero alla New Master Courier

Sono possibili disagi nelle consegne oggi, 29 aprile, per lo sciopero degli autisti e dei facchini della New Master Courier, società che opera nel magazzino di Verona del corriere espresso Dhl. La protesta è stata organizzata dal sindacato intercategoriale Cobas (Si Cobas) contro «precarietà lavorativa e reiterati comportamenti antisindacali» e potrebbe andare avanti ad oltranza se l'azienda non adotterà una «corretta applicazione del contratto di lavoro nazionale di riferimento, superando situazioni che violano la dignità dei lavoratori, i cui interessi risultano pregiudicati», ha spiegato il sindacato.

La vertenza nasce da una trattativa finora infruttuosa nel raggiungere un accordo sindacale di secondo livello, che migliori le condizioni lavorativa e che includa anche un salario migliore. Inoltre, i «comportamenti antisindacali» denunciati da Cobas si riferiscono alla «volontà di escluderci dall'ambito delle sigle sindacali che possono operare all'interno dell'azienda, manifestando una irriducibile pregiudiziale nei nostri confronti rivendicata anche da sedicenti preposti aziendali, che si sono permessi di esercitare indebite pressioni sui lavoratori, promuovendo numerosi e pretestuosi richiami disciplinari verso i nostri iscritti», ha fatto sapere il sindacato.

Un rapporto teso, quello tra l'azienda e Si Cobas, probabilmente legato alle ripetute irregolarità sottolineate dal sindacato come «l'interposizione illecita di manodopera e lo sfruttamento del lavoro, la violazione delle norme di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro,il mancato rispetto del riposo giornaliero e settimanale e l'erronea applicazione del contratto nazionale del lavoro, al fine di trarre un ingiusto profitto con un comportamento intimidatorio del datore di lavoro, che impone salari non adeguati alle ore di lavoro prestate e condizioni lavorative gravose, approfittando di una situazione di necessità lavorativa».

Di tutto questo, Si Cobas ha dato notizia anche al committente, il corriere espresso Dhl che si appoggia al lavoro offerto dalla New Master Courier ma «si guarda bene dall'intervenire - ha spiegato il sindacato - visto che ha trovato giovamento e crescita dei margini di profitto, in un sistema di precarizzazione del lavoro e appalti al ribasso».