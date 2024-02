Cantiere crollato a Firenze, sciopero di metalmeccanici e lavoratori edili

Fiom, Uilm, Fillea e Feneal, ovvero le categorie sindacali di metalmeccanici e lavoratori edili di Cgil e Uil Verona, partecipano allo sciopero nazionale di due ore a fine turno proclamato per domani, 21 febbraio, in risposta alla morte dei cinque operai accaduta venerdì scorso nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze. Inoltre, domani alle 17 si terrà un presidio davanti alla prefettura scaligera.

«Questo non è più il tempo del cordoglio, è tempo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità - hanno scritto i rappresentanti delle quattro sigle sindacali - Dopo la deregolamentazione della normativa sugli appalti è diventato molto complicato risalire la catena dei subappalti che caratterizza i cantieri, tanto da rendere difficile sapere quali e quante ditte stanno operando e quali e quanti lavoratori stanno impiegando. E divento praticamente impossibile assicurare la qualità del lavoro con l’applicazione dei contratti corretti, la formazione dovuta, il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute e salari adeguati. Chiamiamo tutti in causa affinché venga ripristinato un minimo di decenza e civiltà del lavoro. Con la patente a punti probabilmente quelle aziende non avrebbero potuto mettere piede in quel cantiere come in qualsiasi altro appalto simile. Con una congruità su tempi e modi di esecuzione ci sarebbe un limite allo sfruttamento del lavoro, evitando i ritmi massacranti che invece sembravano caratterizzare la situazione di Firenze. E con l’obbligo della timbratura si saprebbe sempre chi e quanto tempo lavora in un cantiere. Verona è maglia nera di infortuni mortali in una regione che a sua volta è ai vertici delle classifiche infortunistiche. Ogni singola tragedia è la tragedia di tutte e di tutti».