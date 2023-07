Sciopero dei metalmeccanici per la «tutela dell'ambiente e del lavoro»

I sindacati dei metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno proclamato 4 ore di sciopero nazionale. Presidi e manifestazioni saranno organizzati il 7 luglio in alcune regioni e il 10 luglio in altre. In Veneto, la protesta sarà venerdì 7 luglio e sarà diversamente articolata nelle varie province.

Il titolo dato a questa mobilitazione è "La centralità del lavoro metalmeccanico". E nel Veronese, in numerose realtà aziendali, i lavoratori hanno deciso di andare oltre le 4 ore di sciopero, dichiarando l’astensione per l’intera giornata lavorativa, sia per mettere in evidenza le problematiche aziendali e del settore, sia per agevolare la massima partecipazione.

Il presidio unitario provinciale dei tre sindacati sarà davanti ai cancelli della Siapra (ex Fiamm) di Veronella alle 14. Il corteo raggiungerà poi la casa comunale di Veronella, dove alle 15 si svolgerà un’assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza e durante la quale interverranno i delegati sindacali delle aziende maggiormente rappresentative del territorio e i segretari provinciali di Fim, Fiom e Uilm Adriano Poli, Martino Braccioforte e Luciano Zaurito.

«La provincia di Verona trova nei settori dichiarati in crisi, quali il siderurgico, l'elettrodomestico, l'automotive e non ultimo il termomeccanico, un importante coinvolgimento - hanno dichiarato Poli, Braccioforte e Zaurito - Coniugare la transizione energetica, la tutela dell’ambiente e del lavoro, con il conseguente mantenimento occupazionale e salariale è per noi una priorità contrattuale. Vogliamo negoziare le politiche industriali nel nostro Paese per poter affrontare la transizione, rigenerando la produzione metalmeccanica, questo è il messaggio chiaro che questa mobilitazione lancia al Governo e al sistema delle imprese. Un confronto necessario e non più rinviabile. Per questo venerdì ci aspettiamo una grande partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici allo sciopero ed alla mobilitazione».