Due giorni senza ricette dematerializzate, medici di base del Veneto in sciopero

Oggi e domani, 1 e 2 marzo, i medici della medicina convenzionata del Veneto scioperano. La protesta è stata organizzata dai sindacati Snami e Smi, in prosecuzione dello stato di agitazione partito lo scorso 19 gennaio. I medici di base assicureranno l'assistenza clinica ai loro pazienti, ma le ricette non saranno effettuate in forma dematerializzata e saranno rilasciate sul ricettario regionale cartaceo.

Un tentativo di raffreddare l'agitazione dei medici sarà fatto questo pomeriggio alle 17 dal direttore della sanità veneta Luciano Flor, il quale incontrerà i rappresentanti di Snami e Smi. A riferirlo all'agenzia Dire è stato il presidente di Snami Veneto Salvatore Cauchi. «Se la Regione dovesse accogliere le richieste nero su bianco, faremo in modo di bloccare le altre giornate di sciopero - ha detto Cauchi - Certo che ci vuole un impegno scritto».