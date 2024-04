Sciopero nella logistica: si fermano i corrieri espressi e corteo a Vallese

Prima una manifestazione e poi un corteo nella zona industriale di Vallese, a Oppeano, nella giornata di sciopero nazionale indetta da Adl Cobas nel settore della logistica e trasporti. Il sindacato cerca in questo modo di essere coinvolto nelle trattative per il rinnovo del contratto collettivo della logistica scaduto il 31 marzo scorso.

Oggi, 30 aprile, sono in programma mobilitazioni in diversi magazzini veronesi della logistica. Adl Cobas ha infatti proclamato uno sciopero di 24 ore per dar peso alle proprie richieste nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale del settore del trasporto merci, spedizioni e logistica. «Abbiamo inviato la nostra piattaforma rivendicativa a tutte le associazioni datoriali senza avere ricevuto alcuna disponibilità - ha fatto sapere Adl Cobas - Abbiamo sollecitato con una nuova lettera la possibilità di avere incontri con singole associazioni e ancora una volta non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Hanno dunque scelto di lasciarci fuori dalla contrattazione nazionale».

Per farsi ascoltare, Adl Cobas ha organizzato una protesta che nel Veronese avrà diverse forme, tra cui gli scioperi nella zona industriale di Verona Sud nei magazzini dei corrieri espressi Fedex e Gls. Il sindacato ha inoltre organizzato una manifestazione che si terrà alle 10 del mattino nello spiazzo tra Via Maffei e Via Biagi, a Vallese di Oppeano. I manifestanti si muoveranno poi nella zona industriale fino al magazzino logistico Aia di Via Mozart.

«Ciò che chiediamo - ha spiegato Adl Cobal - è un aumento di 300 euro al mese della paga base per contrastare l'inflazione, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, l'aumento della maggiorazione del lavoro notturno ed sua estensione dalle 20 alle 8, il riconoscimento dei pieni diritti sindacali, il superamento definitivo della figura del socio-lavoratore, la clausola di salvaguardia per gli autisti in caso di cambio di appalto, la cancellazione dell'orario discontinuo e l'aumento della trasferta per il personale viaggiante, l'estensione oltre la soglia dei 10 anni degli scatti di anzianità e il riconoscimento della maggiorazione notturna per tutti gli istituti contrattuali di chi lavora sempre di notte».