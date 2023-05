Sciopero generale Usb, corteo dei lavoratori in appalto dei Musei Civici

Per tutta la giornata di domani, 26 maggio, è in programma lo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati proclamato da Usb, Fisi e Usb Pi.

A causa della protesta potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento di alcune attività del Comune di Verona. Ma sono comunque assicurati i servizi essenziali della polizia locale, dell'ufficiale di Stato per le denunce di nascita e morte, del personale tecnico e degli stradini in quarta e sesta circoscrizione e degli assistenti sociali per i nuclei familiari con minori e anziani.

E sempre il Comune ha confermato che domani saranno aperte le biblioteche di pubblica lettura di Borgo Trieste e San Michele e aperti anche la Casa di Giulietta, il Museo di Castelvecchio, il Museo di Storia Naturale e l'Arena. Venerdì non sarà comunque una giornata normale nei Musei Civici di Verona perché, in base a quanto comunicato da Usb, allo sciopero di domani parteciperanno gli addetti all'accoglienza e alla sorveglianza dei musei, con un corteo che partirà alle 15 da Via Carmelitani Scalzi e arriverà in Piazza Bra.

Dopo la dichiarazione dello stato di agitazione, i lavoratori e le lavoratrici assunti dalla cooperativa bolognese Le Macchine Celibi sciopereranno per chiedere un miglioramento salariale e l'applicazione del contratto di Federculture.

Infine, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori all'adesione allo sciopero, domani le 258 farmacie aderenti a Federfarma Verona saranno regolarmente operative sull’intero territorio provinciale, garantendo il servizio alla cittadinanza sia di giorno che di notte, compreso dunque l’assolvimento del turno di guardia farmaceutica secondo il calendario previsto.