Venerdì sciopero generale dei dipendenti pubblici e private: fasce orarie garantite per i bus

Venerdì 2 dicembre è in programma lo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati per tutta la giornata. Lo protesta è stata proclamata dalle sigle sindacali CUB, SI Cobas, USI Unione Sindacale Italiana Fondata nel 1912, USB Pubblico Impiego, ADL, CIB Unicobas, Cobas Sardegna, Confederazione Cobas e SGB.

Dal Comune di Verona sottolineano che saranno comunque garantiti i servizi essenziali di polizia locale (piantone comando, portineria municipale, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale comando e coordinamento servizi); di ufficiale di Stato per denunce di nascita e morte; di personale tecnico e stradini presso la 5a e la 6a circoscrizione; di assistenti sociali per nuclei minori e adulti/anziani.

Aperti i Musei Casa di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale e l’Arena di Verona. Apertura al pubblico della Biblioteca Civica dalle 14 alle 19; apertura delle biblioteche di pubblica lettura di Montorio, Santa Lucia, Borgo Roma e Ponte Crencano.

Per tutta la giornata inoltre non sarà garantito il regolare svolgimento di alcune attività.

Trasporto pubblico

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, ATV ha comunicato che sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

SERVIZIO URBANO DI VERONA (compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane) - Corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio fino alle ore 9 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato - corse in partenza dai capolinea dalle ore 12 e fino alle ore 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato

(compresi tutti i prolungamenti extraurbani delle linee urbane) - Corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio fino alle ore 9 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato - corse in partenza dai capolinea dalle ore 12 e fino alle ore 14.59 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato SERVIZIO EXTRAURBANO - Corse in partenza dai capolinea dall'inizio del servizio fino alle ore 8.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato - corse in partenza dai capolinea dalle ore 11.46 e fino alle ore 14.45 con proseguimento a destinazione rispettando l'orario pubblicato

BIGLIETTERIE - Il servizio potrebbe non essere del tutto garantito.

Verranno in ogni caso regolarmente effettuati i seguenti servizi:

Navetta Stazione FS di Porta Nuova - Aeroporto Catullo.

Servizi conto terzi (sostitutivi FF.SS., Noleggio).

Servizio Santuario Madonna della Corona.

ATV infine rileva che in occasione degli ultimi scioperi proclamati dalla stessa sigla le corse sospese sono state il 5.79% di quelle programmate fuori dall'orario di garanzia