Venerdì sciopero generale nei settori pubblici e privati: i musei aperti e i servizi garantiti in città

Venerdì 20 ottobre è in programma lo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata. Lo sciopero è stato proclamato dalle associazioni sindacali OO.SS ADL VERONESE, CUB, SGB, SI-COBAS, USI, UNIONE SINDACALE ITALIANA.

Dal Comune di Verona spiegano che saranno comunque garantiti i servizi essenziali di polizia locale (Dirigente, portineria municipale, portineria comando, centrale operativa, pronto intervento, ufficiale di servizio, coordinamento servizi); di ufficiale di Stato per denunce di nascita e morte; di personale tecnico e stradini presso la 1a e la 2a circoscrizione; di assistenti sociali per nuclei minori e adulti/anziani.

Aperti i Musei Casa di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale e l’Arena di Verona. Aperte, oltre alla biblioteca Civica dalle 9 alle 14, le biblioteche di pubblica lettura di Borgo Roma e Santa Lucia.

Durante la giornata non sarà garantito il regolare svolgimento di alcune attività.