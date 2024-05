Sciopero alla Gap per «una vera formazione sulla sicurezza e salari adeguati»

Lo stato di agitazione andava avanti da circa un mese e ieri, 3 maggio, gli operai hanno protestato incrociando le braccia. Hanno scioperato i lavoratori della Gap, l'azienda titolare dell'appalto della logistica e movimentazione scorie all’interno del complesso siderurgico delle Acciaierie di Verona in Lungadige Galtarossa. Una manifestazione per chiedere formazione sulla sicurezza ed un migliore trattamento economico.

«Tolti gli adeguamenti salariali previsti dalla contrattazione nazionale - ha spiegato il segretario generale di Fiom Cgil Verona Martino Braccioforte - dal 2017, anno di inizio dell'appalto, questi lavoratori non hanno mai visto il becco di un quattrino proveniente dalla contrattazione aziendale di secondo livello, dal momento che l’azienda semplicemente si rifiuta di affrontare la questione malgrado il fatturato e gli utili siano in ascesa. Noi crediamo che dopo sette anni sia giunto il momento di dare il giusto riconoscimento economico a questi lavoratori, consentendo il recupero almeno parziale del potere di acquisto eroso dall’inflazione, e che il sistema delle relazioni sindacali cominci a marciare su entrambe le gambe: contratto nazionale e integrativo aziendale».

E l'atteggiamento aziendale intaccherebbe anche l'aspetto della formazione. «Il tema viene trattato alla stregua di una pratica burocratica - ha aggiunto Braccioforte - arrivando fino alla pretesa di assolvere l’obbligo formativo attraverso una semplice assemblea. Questo non è ammissibile soprattutto a fronte di mansione delicate che vedono i lavoratori impiegati nella movimentazione di materiali (bobine, vercelle) e dei residui della lavorazione dell’acciaio».

Su questo il segretario locale della Fiom traccia una linea di demarcazione netta: «Abbiamo invitato i lavoratori a non firmare i moduli di avvenuta formazione e addestramento che vengono proposti in queste assemblee fintanto non verranno dimostrati e condivisi i contenuti formativi. Inoltre, a seguito di segnalazioni per le quali non abbiamo ricevuto risposte da parte dell’azienda, siamo stati costretti a richiedere l’intervento dello Spisal che a dicembre ha effettuato un sopralluogo e a gennaio ha inviato all’azienda un elenco di prescrizioni riguardanti l’informazione, la formazione, la gestione della viabilità interna allo stabilimento e degli apparecchi di sollevamento. Il diritto ad un lavoro sicuro ed equamente retribuito è per noi un principio irrinunciabile. E la mobilitazione proseguirà fintanto che non avremo risposte esaustive da parte dell’azienda».