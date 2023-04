Sciopero di un'ora alla Elcograf per il ritardo nei premi ai dipendenti

La rappresentanza sindacale unitaria (rsu) della Elcograf di Verona ha dichiarato lo sciopero per l'ultima ora lavorativa di questa settimana. I dipendenti si asterranno dal lavoro per il mancato rispetto dall'accordo sottoscritto dalla maestranze. Maestranze che sono state «sollecitate a periodi di sacrifici economici», ma che «con senso di responsabilità, hanno dimostrato di voler difendere i posti di lavoro», ha fatto sapere la rsu.

Il problema segnalato dai lavoratori e dalle lavoratrici di Elcograf è la «mancata somministrazione e distribuzione dei voucher cumulativi», ovvero dei «buoni acquisti previsti dal premio di assiduità per tutti coloro che hanno raggiunto il target di ottimizzazione oraria a completamento del premio di risultato». Questi voucher dovevano essere rilasciati entro il mese di febbraio, ma ancora non sono stati ricevuti da chi ne aveva diritto. «E nonostante le nostre sollecitazioni - ha concluso la rsu - non abbiamo avuto risposte soddisfacenti». Per questo è stato indetto lo sciopero di un'ora.