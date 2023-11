Manifattura, servizi e agricoltura, alta adesione allo sciopero di Cgil e Uil

Grande partecipazione, al di là delle più rosee aspettative, per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil, che si è svolto oggi, 24 novembre, nelle regioni del Nord Italia, Veneto compreso.

Lo sciopero è stato di otto ore ed ha interessato quelle categorie che non avevano già scioperato a livello nazionale venerdì scorso, 17 novembre. Non hanno scioperato dunque i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego, della scuola e dell'università, delle poste e dei trasporti. La protesta ha invece interessato i dipendenti dei settori privati, come la manifattura, i servizi e l'agricoltura.

L'adesione è stata alta anche nel Veronese. Un esempio è quello della Bauli, dove l'89% dei dipendenti ha scioperato. Ma l'astensione dal lavoro c'è stata anche nelle altre fabbriche e nelle imprese medio-grandi dove la sindacalizzazione è tradizionalmente più radicata.

Tanti i presidi promossi fin dalle prime ore del mattino da alcune categorie sindacali davanti ad alcuni dei principali stabilimenti produttivi della provincia scaligera.

E sono stati più di 3mila i manifestanti che hanno sfilato da Piazza Cittadella per le vie del centro. Il serpentone ha cominciato a dipanarsi soltanto a metà della Valverde per poi occupare, più avanti lungo il percorso, un tratto considerevole di Corso Porta Nuova. Inoltre, durante il comizio finale, è stata anche letta una toccante testimonianza sul tema della violenza sulle donne e dei femminicidi.

«Salari, pensioni, servizi pubblici sono i temi che devono tornare in cima all’agenda politica e tramutarsi in provvedimenti che promuovano l’equità e la giustizia sociale - è il commento di Francesca Tornieri, segretaria generale Cgil Verona, e di Giuseppe Bozzini, coordinatore provinciale di Verona Uil Veneto - Questo sciopero ha fatto emergere il profondo malessere dei lavoratori, rimasti contrariati e talvolta anche delusi per il mancato recupero del potere d’acquisto dei salari che i ritocchi di aliquota Irpef e la misura temporanea della decontribuzione, non sono in grado di mantenere. Da ormai 10 anni le retribuzioni dei lavoratori non crescono, È urgente tornare a dare valore al lavoro, rilanciare la contrattazione collettiva detassando i premi di risultato. Bruciante è poi la delusione sulle pensioni, laddove la manovra economica del governo alza l’asticella per tutte le pensioni anticipate e dimostra chiaramente la volontà di andare a toccare anche i diritti acquisiti. Non si può continuamente coprire le difficoltà di bilancio facendo cassa con i soldi dei pensionati. Tra i giovani è viva la preoccupazione per l’accresciuta precarietà del lavoro determinata dalla liberalizzazione delle causali dei contratti atipici o a tempo determinato che allontana la possibilità di un contratto stabile. Il governo tenta di far crescere l’occupazione aumentando precarietà e povertà lavorativa” concludono.