Sciopero dei benzinai confermato (per ora). «No a scaricabarile del Governo»

Oggi, 17 gennaio, i rappresentanti del Governo Meloni e i sindacati dei benzinai s'incontreranno per la seconda e probabilmente ultima volta prima dell'annunciato sciopero delle pompe del 25 e 26 gennaio. Sciopero che era stato congelato dopo il primo confronto tra l'esecutivo e le associazioni di categoria Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Anisa. Associazioni che però non hanno apprezzato il decreto sulla trasparenza dei prezzi del carburante pubblicato sabato scorso dal Governo. E quindi la serrata prevista per la prossima settimana è stata confermata, in attesa dell'incontro di oggi.

«Lo sciopero al momento è confermato - ha dichiarato a Today il presidente di Fegica Roberto Di Vincenzo - La soluzione è nelle mani di un negoziato specifico che non può partire se non in condizioni di assoluta serietà e competenza sui problemi di un settore che attendono risposte da troppo tempo. Sul caro carburanti continua lo scaricabarile del Governo. Prima la pubblicazione di un decreto pasticciato e senza alcuna efficacia sui prezzi, poi l’avvio di una istruttoria di Agcm che indagherebbe sui petrolieri non per le loro eventuali responsabilità ma perché non avrebbero sorvegliato i benzinai evidentemente rei di aver speculato sui prezzi. È una situazione grave, se non fosse ridicola. Il Governo non può continuare ad avere sette anime l’una contro l’altra armate e sette posizioni diverse che finiscono inevitabilmente per scaricarsi sui cittadini di questo Paese e pure su una intera categoria di lavoratori. Non può dire oggi che i gestori si sono comportati correttamente e domani evocare l’intervento dell’Agcm».