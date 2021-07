Sciopero in Arena, la Fondazione: «Ha aderito il 32% dei lavoratori. 300 le richieste di rimborso»

L'ente ha fornito i dati sulla protesta andata in scena giovedì, che ha costretto l'opera lirica ad andare in scena in versione ridotta

Sullo sciopero che il 15 luglio ha costretto l'Aida ad andare in scena in versione ridotta, che diverse polemiche ha suscitato sulla scena politica veronese, sono arrivati i risultati dei controlli sulle presenze in servizio quel giorno, degli uffici delle Risorse Umane di Fondazione Arena.

La Direzione ha comunicato che del personale, giornaliero ed a prestazione, chiamato al lavoro giovedì: 60 dipendenti erano in ferie, malattia o congedo (il 7%); 533 si sono presentati al lavoro (61%); e 285 si sono astenuti (32%).

Le sigle sindacali avevano parlato di «sciopero pienamente riuscito» e di un'adesione all'80%, riferendosi principalmente a orchestrali e coristi, ovvero la componente artistica che in grande maggioranza ha partecipato alla protesta.

Per quanto riguarda la possibilità data agli spettatori di richiedere il rimborso del biglietto, (possibilità data anche a coloro che hanno scelto di rimanere in Arena ad assistere alla rappresentazione), la Fondazione fa sapere che ad oggi sono pervenute 300 richieste di rimborso rispetto alle 3500 persone presenti il 15 luglio.

Inoltre Federalberghi Verona, per sottolineare l’ospitalità della città e il sostegno concreto all'ente, in questo momento di ripartenza per la città intera, ha deciso di regalare a tutti gli ospiti presenti giovedì nell'anfiteatro un voucher pari al valore del 50% del loro soggiorno.

«Lo sciopero è un diritto esercitato dai lavoratori – commenta la Direzione di Fondazione Arena -. Da parte nostra, si ribadisce ancora una volta ciò che nei giorni scorsi è stato dimostrato con i fatti, e cioè la disponibilità al dialogo come unico strumento che possa risolvere le attuali diversità di vedute».