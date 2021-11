/ Via del Fante

Sciopero Arca Assicurazioni. «Mancato rispetto delle norme di rientro dallo smart working»

Fisac Cgil Verona ha annunciato la protesta dei dipendenti che non lavoreranno per l'intera giornata di giovedì e che hanno organizzato, sempre per giovedì, un presidio dalle 8.30 alle 11 davanti alla sede di Via del Fante