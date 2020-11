Sciacallo dorato trovato morto sulla strada a Sandrà. «Caso molto raro»

Oggi, 18 novembre, lungo una strada della frazione di Sandrà, a Castelnuovo del Garda, è stato ritrovato il corpo senza vita di uno sciacallo dorato.

La polizia provinciale ha riferito che, in passato, aveva ricevuto una sola segnalazione della presenza di questa specie nel Veronese. Una specie che lentamente sta ripopolando alcune zone, soprattutto quelle montuose del Nord Italia. Gli agenti, ad una prima analisi visiva, ritengono che si tratti di uno sciacallo dorato di sesso femminile, probabilmente giovane. Il suo decesso potrebbe essere stato causato da un incidente stradale avvenuto la scorsa notte o nelle prime ore di questo mattino.

Il corpo è stato ritrovato da una guardia volontaria della zona ed è stato poi trasportato all'istituto zooprofilattico di Borgo Roma per verificare le cause della morte, dato che l'animale appartenere ad una specie protetta.

«Attendiamo i risultati delle analisi - ha affermato la comandante della polizia provinciale Anna Maggio - Di certo, ad oggi, la presenza di questa specie in territorio veronese rappresenta un caso molto raro, come ci ha confermato il biologo Ivano Confortini, ed è ancor più singolare il ritrovamento a quote così basse. Le abitudini dello sciacallo dorato sono per lo più notturne. È un predatore, ma con un'attività che, generalmente, entra meno in competizione e in contrasto con quella umana rispetto, ad esempio, a quella del lupo».