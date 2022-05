Alla ricerca di reperti dell'Età del Bronzo, nuovi scavi archeologici a Povegliano

A giugno, nuovi scavi archeologici saranno effettuati nel sito de La Muraiola di Povegliano Veronese, a cura dell'università di Padova e nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione Europea. A distanza di 40 anni dagli ultimi scavi e visti i risultati dell'analisi magnetometrica, il dipartimento di geoscienze dell'ateneo padovano si aspetta di portare alla luce reperti unici risalenti all'Età del Bronzo.

Gli scavi saranno eseguiti a La Muraiola, località a sud di Povegliano, verso Nogarole Rocca, in aperta campagna.

Tra il 1985 e il 1987, in quell'area si sono svolte delle ricerche che hanno portato alla luce insediamenti abitati che risalgono circa al 1.700 avanti Cristo. In seguito, nello scorso novembre, sono stati effettuati dei rilievi magnetometrici che hanno confermato come il villaggio sia molto esteso e ci sia molto da scoprire. Il dipartimento di geoscienze dell'università di Padova, guidato dal professor Cristiano Nicosia, ha ottenuto un importante finanziamento dall'Unione Europea, nell'ambito di un progetto internazionale, per effettuare gli scavi con tecniche all'avanguardia. I rilievi sono talmente positivi che La Muraiola si candida a diventare uno dei maggiori siti archeologici dell'Età del Bronzo a livello internazionale.

Gli scavi inizieranno lunedì 30 maggio e continueranno fino al 25 giugno. L'amministrazione comunale, insieme anche all'associazione Balladoro con l'architetto Giulio Squaranti e alla soprintendenza di Verona con la dottoressa Giovanna Falezza, ha appoggiato e promosso il progetto e, grazie a un contributo, l'università di PD svolgerà una serata di inizio scavi per presentare il progetto alla cittadinanza e un convegno di fine scavi dove saranno mostrati i risultati delle ricerche. Sarà inoltre possibile visitare lo scavo, nell'ambito del progetto che l'amministrazione e il professor Nicosia hanno denominato "Il mestiere dell'archeologo".

La sindaca Roberta Tedeschi ha espresso soddisfazione per aver di nuovo, dopo quasi 40anni, riportato la ricerca archeologica a Povegliano, nell'ambito di un progetto di importanza internazionale. E l'assessore alla cultura Nicolò Vaiente ha sottolineato il grande impegno dell'amministrazione comunale affinché gli scavi archeologici fossero condivisi con tutta la cittadinanza grazie ai due convegni e alla possibilità di interazione con gli studiosi direttamente sullo scavo.