Ex Scalo Merci di Verona, la giunta indica i passaggi per procedere. Polemica sul sottopasso

La stazione dell’Alta Velocità di Verona Porta Nuova, legata alla linea AV/AC Brescia-Padova, dovrà essere pronta per quando i binari dell’alta velocità entreranno in funzione. Inoltre, prima di procedere con la variante urbanistica, sarà necessaria un’analisi di rischio su tutta l’area dell’ex Scalo Merci, con un piano di rischio che quantifichi il grado di inquinamento del sottosuolo e le conseguenti opere di bonifica.

Sono questi gli indirizzi approvati venerdì dalla giunta comunale di Verona e che saranno trasmessi agli uffici competenti in vista del proseguo del tavolo tecnico con Rete Ferroviaria Italiana.

Entrambi i punti sono quindi condizioni invarianti per l’approvazione della variante urbanistica dell’area e attorno alle rispettive tempistiche è legato lo sviluppo del futuro Central Park.

Tali punti sono stati illustrati dalla vicesindaca e assessora alla Pianificazione urbanistica Barbara Bissoli e dall’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari.

«Nell’intendimento di riattivare il tavolo tecnico che si dovrà occupare della variante urbanistica relativa allo scalo ferroviario – spiega Bissoli -, la giunta ha ritenuto di dare alcuni indirizzi operativi alla direzione pianificazione territoriale e le altre direzioni interessate in particolare con riferimento alla realizzazione della stazione parte sud relativa all’alta velocità e ad alcuni interventi di verifica di accertamento sui suoli che verranno interessati dalla realizzazione della stazione e dal Central Park».

«Chiediamo che la costruzione della nuova stazione intesa come edificio diventi un’invariante al progetto stesso dell’alta velocità Brescia- Verona-Padova – ha detto Ferrari -. E che la costruzione dell'edificio in grado di dare servizi per turisti e passeggeri, sia contestuale alla fine dei cantieri dell'Alta Velocità per evitare che i treni fermino a Verona su una pensilina senza stazione vera e propria. C’è poi la questione legata alla bonifica dell’area, è infatti fondamentale verificare lo stato di eventuale inquinamento del suolo per caratterizzare l’area, capire i costi della bonifica al fine di definire le future funzioni del Central Park».

Scontro sul sottopasso

Il giorno precedente all'approvazione degli indirizzi da parte della giunta, è arrivato l'attacco da parte dei capigruppo di Verona Domani e Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, Paolo Rossi e Marco Padovani, e di quelli della Quarta Circoscrizione, Diego Talarico e Christian Galletta, dei medesimi movimenti.

I quattro infatti si schierano a difesa del sottopasso e criticano l'attuale amministrazione sul tema, "colpevole" di voler analizzare il progetto.

«Purtroppo, apprendiamo che per l’ennesima volta l’attuale maggioranza di palazzo Barbieri, sta mettendo in discussione e probabilmente addirittura ha messo la parola fine all’importante progetto del sottopassaggio che a Santa Lucia avrebbe permesso di collegare Stradone Santa Lucia con via delle coste/ via Albere.

Quest’opera, che permetterebbe la risoluzione all’annoso e storico problema del traffico in zona Stadio e Santa Lucia, rischia di non vedere la luce a causa dell’amministrazione che perde tempo dividendosi tra chi è d’accordo sull’opera e chi non lo è e adducendo ipotetici problemi di riverbero di traffico su via Golosine. In realtà, gli studi viabilistici affermano che i quartieri di Golosine e Santa Lucia verrebbe sgravati dal traffico quotidiano.

Quindi un'opera che sicuramente serve. Ciò che non serve è perdere tempo ed allontanare l’interesse degli investitori sulla zona dello scalo ferroviario, come purtroppo sta già avvenendo, si veda ad esempio la riqualificazione delle ex officine Safem che permetterebbero di finanziare tramite compensazione economica la costruzione delle rotatotorie tra via Mantovana e via Albere ed all’ingresso della tangenziale in via Albere.

Tra l'altro, purtroppo, in questo momento socialmente ed economicamente delicato, il consiglio comunale talvolta non viene convocato per mancanza di proposte e pareri da parte della amministrazione comunale al governo della città. Quel poco che viene proposto sono idee superflue e talvolta di poco conto dal sapore "politicamente corretto" senza concreta utilità come adeguare il linguaggio amministrativo per identificare il genere sessuale del personale impiegato nel comune di Verona. La città ha bisogno di ben altro. C’è bisogno di un serio ed immediato cambio di passo».

Ai quattro ha però risposto l'assessora e vicesindaca Bissoli, la quale ha ribadito che «c’è una valutazione in corso sia rispetto alla funzionalità dell’opera che alla sostenibilità economica, i cui costi a carico del Comune al momento sono quantificati tra 13-16 milioni di euro, in aggiunta ai 14,8 milioni a carico di RFI. Aspettiamo che venga consegnato il piano di fattibilità economica definitivo e nel frattempo proseguiamo il confronto sull’opportunità di altre soluzioni, sullo spettro di un’indagine che va oltre l’approccio ideologico e che non può prescindere dall’analisi costi-benefici».