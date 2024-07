Finiti i lavori, sono tornate in funzione le scale mobili del Parcheggio Centro

Sono entrate in funzione le scale mobili del Parcheggio Centro a Verona, interessate nei mesi scorsi dai lavori per la realizzazione della loro copertura. Le scale mobili completano l'accesso alla struttura che consente l’attraversamento sotterraneo di lungadige Galtarossa e che collega la città antica ad uno dei parcheggi cittadini più utilizzati da turisti e visitatori.

La copertura e le pareti ai lati delle scale mobili sono state realizzate sotto forma di vetrate per essere uniformi all’ascensore come richiesto dalla Soprintendenza.