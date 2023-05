Tornate in funzione le scale mobili del sottopasso di lungadige Galtarossa

È terminato il countdown per rimettere in funzione scale mobili e ascensori dell'attraversamento pedonale sotterraneo di lungadige Galtarossa a Verona. Sono infatti attive da venerdì 19 maggio risolvendo così il problema delle barriere architettoniche e fornendo un servizio necessario a disabili, famiglie con il passeggino e anziani.

L'operatività è stata ristabilita dopo alcuni problemi tecnici e burocratici che impedivano all’ente preposto, Ansfisa, di dare il via libera al funzionamento delle modalità automatiche di salita e discesa.

«Il ritorno al funzionamento di scale mobili e ascensori - dice il Presidente di AMT3 Mazza - rappresenta un risultato pregevole voluto fortemente nonostante alcune difficoltà di natura burocratica, dal momento che entrambe sono soggette a norme e regolamenti generali stringenti attinenti alle funicolari. L’iter per ripristinare gli impianti ha subito qualche rallentamento imprevisto ma ora è tornato tutto alla normalità. La nomina da parte di Ansfisa del responsabile di esercizio, per il futuro garantisce continuità di movimento per ambedue gli apparati».

L’automazione ripristinata, è un’anticipazione di un nuovo intervento che doterà le scale mobili del Parcheggio Centro di copertura dalle intemperie garantendo al contempo maggiore sicurezza agli utenti. Il completamento della struttura, deliberato dalla giunta mediante gli Assessorati al Bilancio e all’Edilizia Monumentale con finanziamento ulteriore di 131 mila euro in aggiunta ai 250 già stanziati, prevede anche l’installazione delle pensiline ai lati delle scale mobili che saranno realizzate sotto forma di vetrate per essere uniformi all’ascensore.

«Gli impegni - sottolinea Michele Bertucco - sono stati presi da questa amministrazione dopo che in passato gli interventi inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche non erano stati oggetto di finanziamento. Abbiamo tenuto fede alle parole spese per garantire a tutti l'accesso al parcheggio Centro».