Sboarina contro De Luca: «Il vaccino va fatto a chi ne ha effettivamente bisogno»

«Il vaccino va fatto a chi ne ha effettivamente bisogno, non deve essere un privilegio per qualcuno che salta la fila. Adesso è fondamentale dare protezione a medici e anziani». A dirlo è il sindaco di Verona, Federico Sboarina, interpellato da Adnkronos.

Il primo cittadino scaligero ha rivolto la propria critica a Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, finito al centro delle polemiche per aver usufruito di una delle prime dosi del vaccino anti Covid.