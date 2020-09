Nuovo stadio, sindaco incontra ambasciatore del Messico: «Un grande investitore estero»

Il sindaco Federico Sboarina ha ricevuto questo pomeriggio a palazzo Barbieri l’Ambasciatore del Messico a Roma Carlos Garcia de Alba. Ad accompagnare l’Ambasciatore, nella sua prima visita ufficiale a Verona dopo la sua assegnazione in Italia circa un anno fa, Miguel Aguilar Amministratore delegato di Nuova Arena di Verona, la società messicana proponente del progetto di realizzazione, a costo zero per il Comune, del nuovo stadio.

«È un piacere poter incontrare oggi l’Ambasciatore Garcia de Alba – ha sottolineato il sindaco Federico Sboarina – che, durante il lockdown, mi aveva preannunciato l’intenzione di una visita a Verona, per comunicarmi le informazioni che aveva assunto sulla società proponente del nuovo stadio. Un riscontro positivo che ho particolarmente apprezzato e che ha ulteriormente certificato la consistenza della proposta fatta e la validità dei suoi proponenti. Nonostante le problematiche nazionali ed internazionali attraversate a causa dell’emergenza Covid-19, che ha fortemente contratto le relazioni con i soggetti interessati e causato dei rallentamenti, l’iter per la stesura del progetto del nuovo stadio di Verona sta andando avanti. Ci sono dei passaggi che dovevano essere fatti in presenza, ma la pandemia è stato un ostacolo difficile da superare per tutti. Nei prossimi mesi avremo sicuramente modo di valutare una prima stesura del progetto definitivo».

Federico Sboarina e Carlos Garcia de Alba ambasciatore del Messico in Italia

«Il Messico – ha precisato l’AmbasciatoreCarlos Garcia de Alba – è un grande investitore estero, che ha portato molti dei suoi interessi economici sul territorio italiano. Il progetto del nuovo stadio di Verona ne è, indubbiamente, un interessante esempio. Mi sono occupato personalmente di verificare la serietà dell’impresa messicana coinvolta. Una garanzia in più, di cui mi sono premunito di informare immediatamente il sindaco. Mi auguro che questo primo incontro possa essere l’inizio di un importante avvicinamento tra la città di Verona e il Messico, non solo per la realizzazione di quest’opera, ma, più in generale, per l’avvio di nuove reazioni economiche e culturali fra i nostri Paesi».