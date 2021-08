A fine agosto chiude il centro vaccinale in Fiera, il nuovo hub a Verona sarà la Caserma Duca potenziata

Nel primo pomeriggio di lunedì 23 agosto si è svolta in Sala Arazzi a palazzo Barbieri una conferenza stampa del sindaco di Verona Federico Sboarina in merito alla nuova collocazione della sede hub vaccinale. Presenti per l'occasione anche il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, il direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Roberto Sembeni, il presidente della Croce Verde Michele Romano ed il colonnello Christian Ingala comandante dell'85° RAV Caserma Duca.

Il sindaco Sboarina ha spiegato: «Quest'oggi comunichiamo quello che sarà il futuro dei vaccini per la nostra città. Stiamo parlando di un work in progress, quindi si parte e poi eventualmente apporteremo delle modifiche. Il dato di partenza è che l'hub vaccinale della Fiera va a chiudere, e vien da dire per fortuna visto che la scelta era ricaduta lì perché non si potevano tenere le manifestazioni fieristiche. Con il 31 di agosto l'hub in Fiera deve chiudere perché si comincia con gli allestimenti autunnali, dal modellismo al Marmomac e via via tutte le altre grandi fiere». Il primo cittadino scaligero ha quindi spiegato che una prima iniziativa sarà quella di «implementare il sito presente nella Caserma Duca, sia perché in una zona facilmente raggiungibile, sia perché ci permette di avere una certa continuità organizzativa». La novità esseziale è dunque che il nuovo hub principale per le vaccinazioni anti Covid a Verona sarà quello della Caserma Duca, potenziato e dove quindi «faremo il maggior numero di vaccini», ha detto il sindaco Sboarina.

Il primo cittadino scaligero ha poi sollecitato ancora una volta la popolazione veronese a vaccinarsi: «I vaccini sono fondamentali, lo ribadisco, sono fondamentali per superare la pandemia e dunque vogliamo mettere a disposizione dei veronesi la possibilità di farlo nel migliore dei modi». Il direttore amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Roberto Sembeni ha poi annunciato che, parallelamente all'implementazione del centro vaccinale alla Caserma Duca, l'Azienda Ospedaliera porterà avanti «il ripristino di un piano dell'ex Geriatrico dove verrà creato un altro importante punto vaccinale per la popolazione di Verona». Inoltre, il direttore Sembeni ha spiegato che «per favorire gli incerti stiamo valutando di offrire anche l'opportunità di vaccinarsi all'interno dei reparti ospedalieri, dunque fornendo ancora più garanzie e protezioni di quanto possa avvenire in una Fiera o una caserma».

Ad intervenire quest'oggi è stato anche il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, il quale ha esordito confermado che «al momento i vaccini disponibili non mancano, non è sicuramente questo ora il problema, pertanto aumenterà l'impegno sia dei medici di medicina generale, ma anche il numero dei vaccini fatti dalle farmacie». Per quanto riguarda i tamponi, anch'essi legati finora all'hub in Fiera, il dg Pietro Girardi ha spiegato: «Ci sposteremo anche per i tamponi, è già partito un nuovo punto in via Forte Garofolo a San Giovanni Lupatoto, quindi assolutamente limitrofo al Comune di Verona e che si svolge in modalità drive-in. Una terza e quarta linea per i tamponi sono quella nell'ospedale di Marzana, dove già prima venivano fatti i tamponi, e un'altra posizione sarà a nord di Verona, tra Borgo Trento e Ponte Crencano con parcheggi ed altre tre linee tamponi con i punti attivi dal lunedì alla domenica, tutti i giorni della settimana, dalle ore 7 alle 19». L'esatta collocazione di questi ultimi verrà comunicata nelle prossime ore, essendo l'accordo ormai quasi raggiunto ma ancora in via di definizione.