Revoca della cittadinanza onoraria a Saviano, Sboarina difende la delibera

La revoca della cittadinanza onorario di Verona allo scrittore e giornalista Roberto Saviano da parte dell'Amministrazione comunale continua a far discutere, sia per i suoi tempi, sia per le sue motivazioni.

Nei giorni scorsi una pioggia di critiche è caduta sulla delibera firmata dal consigliere Zelger, da parte di gruppi politici ed esponenti locali e nazionali, ma anche da chi veniva ritenuto su posizioni vicine alla maggioranza come il direttore di Libero Vittorio Feltri, che ha definito tale iniziativa come «volgare».

Contro la delibera è stata anche lanciata una petizione dal capogruppo in consiglio comunale del Partito Democratico Federico Benini, la quale alle ore 12 del 28 ottobre conta quasi 7 mila firme raccolte in circa 3 giorni (questo il link).

Sulle pagine del Corriere Di Verona è così arrivata la replica del sindaco Sboarina, per il quale «diverse persone hanno perso la bella occasione di stare zitte sulla vicenda». Il primo cittadino ha rivendicato la libertà di pensiero per il consiglio comunale e puntato il dito contro lo stesso scrittore: «Cosa è cambiato? Nulla sul fronte della lotta alla criminalità organizzata e nulla nelle caratteristiche dei veronesi che si confermano aperti e solidali. Molto invece è cambiato nell’atteggiamento di Saviano, che ha sempre più innalzato il livello di scontro verbale contro chi non la pensa come lui sul tema dell’immigrazione. È lui a usare termini come ‘bastardi’ o altre pesanti volgarità verso chi la pensa diversamente». Il sindaco ha poi elogiato la decisione dei consiglieri contro chi «ingaggia campagne mediatiche offensive. Verona è contro ogni tipo di mafia, indipendentemente dalla cittadinanza onoraria a Saviano. Detto questo, è stata data fin troppa enfasi a questo voto, a cui non ho partecipato per il fatto che in questi momenti sono altre le priorità di cui devo occuparmi, come l’emergenza sanitaria e quella economica».