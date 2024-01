Presidio di Sbarre di Zucchero al carcere di Montorio. «Basta suicidi»

In circa una trentina e non solo veronesi hanno partecipato ieri, 28 gennaio, al presidio contro i suicidi in carcere organizzato dall'associazione Sbarre di Zucchero davanti alla casa circondariale di Verona. «Il carcere di Montorio è diventato un simbolo di questo problema perché negli ultimi due mesi e mezzo abbiamo avuto quattro suicidi e due tentativi di suicidio», è stato dichiarato ai manifestanti, i quali hanno appeso alla rete del carcere volantini e striscioni.

Sbarre di Zucchero, con il suo sit-in, non ha chiesto sconti di pena per i detenuti, i quali hanno un debito con la società che deve essere scontato. «Ma la pena è la privazione della libertà», è stato stato spiegato. Pena che a Montorio si somma con altri disagi legati alla struttura, come il sovraffollamento. E dunque la richiesta amplificata ieri da un megafono è stata quella di rendere migliori le condizioni di vita dei carcerati, aumentando ad esempio le possibilità di contattare anche solo telefonicamente i famigliari. Inoltre, è stato posto l'accento sui lavori socialmente utili e sulle altre modalità che permettono ai detenuti di svolgere o imparare un lavoro. Attività che non solo prevengono i suicidi, ma diminuiscono la recidiva e quindi favoriscono lo stabile reinserimento sano nella società.

E sono state anche denunciate carenze nel supporto psicologico a chi è recluso in cella. Carenza che era stata messa in luce anche dalla consigliera comunale di Verona Patrizia Bisinella, la quale ha partecipato alla manifestazione di ieri. «Tra sovraffollamento e mancanza di prospettive di lavoro - ha dichiarato Bisinella - la struttura di Montorio è tra le più critiche d'Italia, con suicidi e tentativi di suicidio ed altri eventi tragici che si potevano e si possono evitare. Chiediamo velocità e incisività di intervento da parte di tutte le istituzioni competenti per individuare soluzioni concrete e percorsi condivisi».