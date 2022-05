«Mi hanno sgridata alla Casa di Gulietta». Viaggio a Verona per Sasha Grey

Dal video postato su YouTube si apprende che il viaggio risale al 2021, ma solamente nelle scorse ore Sasha Grey ha postato sui social alcuni scatti e selfie della sua visita a Verona. «Mi hanno sgridata alla Casa di Gulietta, non per il massaggio portafortuna fatto da ogni bambino e adulto, ma per essere salita sulla base» e ancora « La casa di Romeo. La strada era tranquilla e vuota, nessuna biglietteria, nessun ingresso, una porta piuttosto semplice, a differenza della casa di Giulietta. Non aperto al pubblico».

Marina Ann Hantzis (questo il suo vero nome), 34enne statunitense, in giovane età si era affermata a livello mondiale nel mondo della pornografia, che ha abbandonato nel 2011. Si è dedicata inoltre all'attività di scrittrice e attrice, sia nel cinema, sia partecipando a videoclip, inoltre ha intrattenuto collaborazioni nella musica.