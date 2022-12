Santi Francesi e gli altri finalisti di X Factor al Capodanno di Rtl 102.5 in Piazza Bra

I vincitori e gli altri finalisti della stagione appena conclusa di X Factor saliranno sul palco di Piazza Bra a Verona per la festa di Capodanno organizzata da Rtl 102.5. È stata la stessa radio ad annunciarlo in questi giorni e ribadendolo nel programma Miseria e Nobiltà durante il quale è stato intervistato il duo che ha trionfato nella finale di giovedì scorso, 8 dicembre.

Alessandro De Santis e Mario Francese sono i Santi Francesi, i vincitori della sedicesima edizione del talent show musicale X Factor. «Il nostro percorso ad X Factor è stato lineare e questa cosa ad un certo punto ci ha fatto preoccupare - ha dichiarato il duo a Rtl 102.5 - Noi siamo persone prive di entusiasmo però ora siamo felicissimi. La quinta puntata con l'orchestra è stato il momento più difficile, quel giorno stavamo entrambi male ma alla fine è andata bene».

I Santi Francesi si esibiranno di nuovo con gli altri artisti che insieme a loro hanno raggiunto la finale di X Factor, piazzandosi alla fine alle loro spalle. Nella notte di San Silvestro in Piazza Bra dunque canteranno anche Linda, Beatrice Quinta e i Tropea.

E dopo il disco in uscita e l'esibizione di Capodanno, per i Santi Francesi ci sarà anche il primo tour a partire dal 18 gennaio. «In questi anni abbiamo fatto un po' di esperienza ma la cosa assurda è che questo è il primo tour, qualcuno pagherà per venirci a sentire», hanno dichiarato a Rtl 102.5.