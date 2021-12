Case, scuole e anche fattorie didattiche: Santa Lucia è arrivata ovunque

Chi prima, chi dopo, tutti i bimbi veronesi stanno scartando (e mangiando) in questi giorni i doni portati da Santa Lucia. Viene così portata avanti una tradizione dalle radici profonde, soprattutto nel Veronese. Una tradizione che è stata ripresa anche nelle campagne con attività ricreative e animazioni per bambini e famiglie nelle fattorie didattiche di Coldiretti. E per l'associazione dei coltivatori, questa ricorrenza rappresenta in Italia il primo banco di prova delle feste.



(Santa Lucia in una fattoria didattica)

E festa speciale per Santa Lucia anche per i bambini delle scuole statali dell'infanzia di San Bonifacio che hanno ricevuto una gradita sorpresa. I carabinieri ed i militari in congedo dell’Anc (associazione nazionale carabinieri) hanno consegnato alle loro maestre un inaspettato pacco regalo, con dolciumi, quaderni, pennarelli e giochi educativi. Contemporaneamente, tutti i comandanti delle stazioni che dipendono dalla compagnia di San Bonifacio, accompagnati da una rappresentanza dell’Anc locale, si sono recati in altre scuole dell'infanzia, consegnando ai docenti il loro pacco dono.

L’occasione rientra tra le iniziative messe in campo dall’Arma, in tutto il territorio nazionale, volte a sostenere la popolazione, anche attraverso piccoli ma generosi gesti di vicinanza e solidarietà. L'iniziativa di San Bonifacio ha riscosso unanime plauso da parte dei docenti e dei genitori dei bambini. Un piccolo simbolo tangibile della "vicinanza attiva al cittadino", innata vocazione dei Carabinieri, soprattutto in questo particolare momento storico.